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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 23:22

  lubopytnaya написав:меня котёнок постоянно отвлекает, требует внимания к своей персоне


Година пізня, чоловіка можна зрозуміти :D
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 00:19

  V2 написав:
  lubopytnaya написав:меня котёнок постоянно отвлекает, требует внимания к своей персоне


Година пізня, чоловіка можна зрозуміти :D

:D :lol: :)
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 00:53

А куда бы доллары под фонд положить на 6-9 месяцев посоветовали? (Кроме эксима)

Думал в Конкорд через ИБ (кстати, поделитесь, кто имел опыт), но там страсти какие-то постоянно, склоняюсь в Радабанк, но там только на 6 месяцев хоть и 4,85%, в принципе нормально, но в идеале до 1-3 апреля 20ого.
NDV
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