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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 06 лип, 2019 23:22
lubopytnaya написав:
меня котёнок постоянно отвлекает, требует внимания к своей персоне
Година пізня, чоловіка можна зрозуміти
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Додано: Нед 07 лип, 2019 00:19
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Додано: Пон 08 лип, 2019 00:53
А куда бы доллары под фонд положить на 6-9 месяцев посоветовали? (Кроме эксима)
Думал в Конкорд через ИБ (кстати, поделитесь, кто имел опыт), но там страсти какие-то постоянно, склоняюсь в Радабанк, но там только на 6 месяцев хоть и 4,85%, в принципе нормально, но в идеале до 1-3 апреля 20ого.
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NDV
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Додано: Пон 08 лип, 2019 08:07
NDV написав:
А куда бы доллары под фонд положить на 6-9 месяцев посоветовали? (Кроме эксима)
Думал в Конкорд через ИБ (кстати, поделитесь, кто имел опыт), но там страсти какие-то постоянно, склоняюсь в Радабанк, но там только на 6 месяцев хоть и 4,85%, в принципе нормально, но в идеале до 1-3 апреля 20ого.
А что с Эксимом?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Додано: Пон 08 лип, 2019 08:40
NDV написав:
Думал в Конкорд через ИБ (кстати, поделитесь, кто имел опыт), но там страсти какие-то постоянно,
какие страсти в конкорде? там 3% в долларах дают на текущем счету (карта инджой) когда захотели сняли...
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vitaliian
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Додано: Пон 08 лип, 2019 15:37
Investor_K написав: NDV написав:
А куда бы доллары под фонд положить на 6-9 месяцев посоветовали? (Кроме эксима)
Думал в Конкорд через ИБ (кстати, поделитесь, кто имел опыт), но там страсти какие-то постоянно, склоняюсь в Радабанк, но там только на 6 месяцев хоть и 4,85%, в принципе нормально, но в идеале до 1-3 апреля 20ого.
А что с Эксимом?
Уже под завязку под 4.7%
vitaliian написав: NDV написав:
Думал в Конкорд через ИБ (кстати, поделитесь, кто имел опыт), но там страсти какие-то постоянно,
какие страсти в конкорде? там 3% в долларах дают на текущем счету (карта инджой) когда захотели сняли...
да как-то прогуглил его, одни скандалы выдает, хотя связи с еврейской общиной Днепра при нынешней политической ситуации должны вселять надежду на ближайшее будущее
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NDV
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