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А куда бы доллары под фонд положить на 6-9 месяцев посоветовали? (Кроме эксима)
Думал в Конкорд через ИБ (кстати, поделитесь, кто имел опыт), но там страсти какие-то постоянно, склоняюсь в Радабанк, но там только на 6 месяцев хоть и 4,85%, в принципе нормально, но в идеале до 1-3 апреля 20ого.
NDV написав:А куда бы доллары под фонд положить на 6-9 месяцев посоветовали? (Кроме эксима)
Думал в Конкорд через ИБ (кстати, поделитесь, кто имел опыт), но там страсти какие-то постоянно, склоняюсь в Радабанк, но там только на 6 месяцев хоть и 4,85%, в принципе нормально, но в идеале до 1-3 апреля 20ого.
NDV написав:А куда бы доллары под фонд положить на 6-9 месяцев посоветовали? (Кроме эксима)
Думал в Конкорд через ИБ (кстати, поделитесь, кто имел опыт), но там страсти какие-то постоянно, склоняюсь в Радабанк, но там только на 6 месяцев хоть и 4,85%, в принципе нормально, но в идеале до 1-3 апреля 20ого.
А что с Эксимом?
Уже под завязку под 4.7%
vitaliian написав:
NDV написав:Думал в Конкорд через ИБ (кстати, поделитесь, кто имел опыт), но там страсти какие-то постоянно,
какие страсти в конкорде? там 3% в долларах дают на текущем счету (карта инджой) когда захотели сняли...
да как-то прогуглил его, одни скандалы выдает, хотя связи с еврейской общиной Днепра при нынешней политической ситуации должны вселять надежду на ближайшее будущее
NDV написав:А куда бы доллары под фонд положить на 6-9 месяцев посоветовали? (Кроме эксима)
Думал в Конкорд через ИБ (кстати, поделитесь, кто имел опыт), но там страсти какие-то постоянно, склоняюсь в Радабанк, но там только на 6 месяцев хоть и 4,85%, в принципе нормально, но в идеале до 1-3 апреля 20ого.
NDV написав:да как-то прогуглил его, одни скандалы выдает, хотя связи с еврейской общиной Днепра при нынешней политической ситуации должны вселять надежду на ближайшее будущее
"На моменте" ничего не предвещает беды. Банчок старается понравиться клиентам, условия довольно неплохие. Но во многих моментах проскакивает некое "аматорство", чтоли. Но во многих моментах обгоняет конкурентов, и быстро развивается.
А чтоб с "чистой репутацией" - это к прокредиту, агриколю, укрсибу и прочим гейропейцам, наверно - но там и условия другие
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин