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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 23:22

  lubopytnaya написав:меня котёнок постоянно отвлекает, требует внимания к своей персоне


Година пізня, чоловіка можна зрозуміти :D
V2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 00:19

  V2 написав:
  lubopytnaya написав:меня котёнок постоянно отвлекает, требует внимания к своей персоне


Година пізня, чоловіка можна зрозуміти :D

:D :lol: :)
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 00:53

А куда бы доллары под фонд положить на 6-9 месяцев посоветовали? (Кроме эксима)

Думал в Конкорд через ИБ (кстати, поделитесь, кто имел опыт), но там страсти какие-то постоянно, склоняюсь в Радабанк, но там только на 6 месяцев хоть и 4,85%, в принципе нормально, но в идеале до 1-3 апреля 20ого.
NDV
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:07

  NDV написав:А куда бы доллары под фонд положить на 6-9 месяцев посоветовали? (Кроме эксима)

Думал в Конкорд через ИБ (кстати, поделитесь, кто имел опыт), но там страсти какие-то постоянно, склоняюсь в Радабанк, но там только на 6 месяцев хоть и 4,85%, в принципе нормально, но в идеале до 1-3 апреля 20ого.


А что с Эксимом?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  NDV написав:Думал в Конкорд через ИБ (кстати, поделитесь, кто имел опыт), но там страсти какие-то постоянно,
какие страсти в конкорде? там 3% в долларах дают на текущем счету (карта инджой) когда захотели сняли...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:37

  Investor_K написав:
  NDV написав:А куда бы доллары под фонд положить на 6-9 месяцев посоветовали? (Кроме эксима)

Думал в Конкорд через ИБ (кстати, поделитесь, кто имел опыт), но там страсти какие-то постоянно, склоняюсь в Радабанк, но там только на 6 месяцев хоть и 4,85%, в принципе нормально, но в идеале до 1-3 апреля 20ого.


А что с Эксимом?


Уже под завязку под 4.7%

  vitaliian написав:
  NDV написав:Думал в Конкорд через ИБ (кстати, поделитесь, кто имел опыт), но там страсти какие-то постоянно,
какие страсти в конкорде? там 3% в долларах дают на текущем счету (карта инджой) когда захотели сняли...


да как-то прогуглил его, одни скандалы выдает, хотя связи с еврейской общиной Днепра при нынешней политической ситуации должны вселять надежду на ближайшее будущее
NDV
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:00

  NDV написав:А куда бы доллары под фонд положить на 6-9 месяцев посоветовали? (Кроме эксима)

Думал в Конкорд через ИБ (кстати, поделитесь, кто имел опыт), но там страсти какие-то постоянно, склоняюсь в Радабанк, но там только на 6 месяцев хоть и 4,85%, в принципе нормально, но в идеале до 1-3 апреля 20ого.

В АТ "КІБ" 6-9 месяцев можливо під 4,5% + 0,3%. Тиць сюдой :arrow: https://cib.com.ua/sites/cib/var/public ... 7%2019.pdf
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:26

  NDV написав:да как-то прогуглил его, одни скандалы выдает

Гуглите дальше: паранойя - штука жёсткая...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:58

  Vorlon написав:
  NDV написав:да как-то прогуглил его, одни скандалы выдает

Гуглите дальше: паранойя - штука жёсткая...


Паранойя тут не при чем =) Так что я лучше доверюсь в этом вопросе НБУ, чем вам, при всем уважении.
NDV
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 18:11

  NDV написав:да как-то прогуглил его, одни скандалы выдает, хотя связи с еврейской общиной Днепра при нынешней политической ситуации должны вселять надежду на ближайшее будущее

"На моменте" ничего не предвещает беды.
Банчок старается понравиться клиентам, условия довольно неплохие. Но во многих моментах проскакивает некое "аматорство", чтоли. Но во многих моментах обгоняет конкурентов, и быстро развивается.

А чтоб с "чистой репутацией" - это к прокредиту, агриколю, укрсибу и прочим гейропейцам, наверно - но там и условия другие
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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