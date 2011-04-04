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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 08 лип, 2019 18:20
Вкладчик1234 написав: NDV написав:
да как-то прогуглил его, одни скандалы выдает, хотя связи с еврейской общиной Днепра при нынешней политической ситуации должны вселять надежду на ближайшее будущее
"На моменте" ничего не предвещает беды.
Банчок старается понравиться клиентам, условия довольно неплохие. Но во многих моментах проскакивает некое "аматорство", чтоли. Но во многих моментах обгоняет конкурентов, и быстро развивается.
А чтоб с "чистой репутацией" - это к прокредиту, агриколю, укрсибу и прочим гейропейцам, наверно - но там и условия другие
Ну вот как раз risk/reward и взвешиваю, продукты довольно интересные
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NDV
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