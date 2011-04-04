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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 08 лип, 2019 18:20
Вкладчик1234 написав: NDV написав:
да как-то прогуглил его, одни скандалы выдает, хотя связи с еврейской общиной Днепра при нынешней политической ситуации должны вселять надежду на ближайшее будущее
"На моменте" ничего не предвещает беды.
Банчок старается понравиться клиентам, условия довольно неплохие. Но во многих моментах проскакивает некое "аматорство", чтоли. Но во многих моментах обгоняет конкурентов, и быстро развивается.
А чтоб с "чистой репутацией" - это к прокредиту, агриколю, укрсибу и прочим гейропейцам, наверно - но там и условия другие
Ну вот как раз risk/reward и взвешиваю, продукты довольно интересные
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Додано: Пон 08 лип, 2019 20:19
А шо по банках бігати. Ощад 4,25% онлайн, від 20000$.
Звідки валюта ...тільки опитувальник.
Від 100000 можна ще % вициганити...на індумовах.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 20:34
Квесторе_поверніться написав:
А шо по банках бігати. Ощад 4,25% онлайн, від 20000$.
Звідки валюта ...тільки опитувальник.
Від 100000 можна ще % вициганити...на індумовах.
Ну тогда уже лучше ОГВЗ
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NDV
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Додано: Пон 08 лип, 2019 20:49
Квесторе_поверніться написав:
А шо по банках бігати. Ощад 4,25% онлайн, від 20000$.
Звідки валюта ...тільки опитувальник.
Від 100000 можна ще % вициганити...на індумовах.
Тема из вечного ТОПа.viewtopic.php?p=4697338#p4697338
Black Jack - White Business
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Додано: Пон 08 лип, 2019 21:07
ruvex написав: Квесторе_поверніться написав:
А шо по банках бігати. Ощад 4,25% онлайн, від 20000$.
Звідки валюта ...тільки опитувальник.
Від 100000 можна ще % вициганити...на індумовах.
Тема из вечного ТОПа.viewtopic.php?p=4697338#p4697338
Отож
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NDV
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Додано: Пон 08 лип, 2019 21:10
vitaliian написав: NDV написав:
Думал в Конкорд через ИБ (кстати, поделитесь, кто имел опыт), но там страсти какие-то постоянно,
какие страсти в конкорде? там 3% в долларах дают на текущем счету (карта инджой) когда захотели сняли...
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