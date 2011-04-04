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NDV написав:да как-то прогуглил его, одни скандалы выдает, хотя связи с еврейской общиной Днепра при нынешней политической ситуации должны вселять надежду на ближайшее будущее
"На моменте" ничего не предвещает беды. Банчок старается понравиться клиентам, условия довольно неплохие. Но во многих моментах проскакивает некое "аматорство", чтоли. Но во многих моментах обгоняет конкурентов, и быстро развивается.
А чтоб с "чистой репутацией" - это к прокредиту, агриколю, укрсибу и прочим гейропейцам, наверно - но там и условия другие
Ну вот как раз risk/reward и взвешиваю, продукты довольно интересные
А шо по банках бігати. Ощад 4,25% онлайн, від 20000$. Звідки валюта ...тільки опитувальник. Від 100000 можна ще % вициганити...на індумовах.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Алексей77 написав:Тоже интересует депо в гривне, на полгода с пополнением и ежемес. выплатой с макс. ставкой
Максимальные ставки Вы уже пропустили. В апреле-мае в "Агропросперисе" на полгода было 19,5% ежемесячно
А сейчас на полгода "ежемесячно с пополнением" только крохи: Альянс 17,00% мин.сумма від 5000 грн Мегабанк 16,5% мин.сумма від 1000 грн (добавка к ставке +0,1% для физических лиц, разместивших заявку On-line через Интернет на официальном сайте АО МЕГАБАНК) Мисто 16,00% мин.сумма від 1000 грн RwS bank 16,00% мин.сумма від 1000 грн Конкорд 15,75% при открытии в ИБ 16,25% мин.сумма від 1000 грн КОМІНВЕСТБАНК депозит "Турбота" 18,00% , но это, наверное, для пенсионеров.
Доброе утро А можно пополнять депо в Альянсе и Мегабанке без отделений, онлайн, например через Альфу, без комиссий?
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Алексей77 написав:Тоже интересует депо в гривне, на полгода с пополнением и ежемес. выплатой с макс. ставкой
Максимальные ставки Вы уже пропустили. В апреле-мае в "Агропросперисе" на полгода было 19,5% ежемесячно
А сейчас на полгода "ежемесячно с пополнением" только крохи: Альянс 17,00% мин.сумма від 5000 грн Мегабанк 16,5% мин.сумма від 1000 грн (добавка к ставке +0,1% для физических лиц, разместивших заявку On-line через Интернет на официальном сайте АО МЕГАБАНК) Мисто 16,00% мин.сумма від 1000 грн RwS bank 16,00% мин.сумма від 1000 грн Конкорд 15,75% при открытии в ИБ 16,25% мин.сумма від 1000 грн КОМІНВЕСТБАНК депозит "Турбота" 18,00% , но это, наверное, для пенсионеров.
Доброе утро А можно пополнять депо в Альянсе и Мегабанке без отделений, онлайн, например через Альфу, без комиссий?
Мегу СЕПом із Привату поповнював у тому році, гадаю і наразі так можна.
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