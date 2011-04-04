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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 лип, 2019 13:10
Доброго дня! А що з приводу Монобанку? Депозит у гривні на рік можна спокійно відкрити чи як?
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taya77
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Додано: Вів 09 лип, 2019 13:15
taya77
Так, не більше 200к гривен (якщо немає депо в Універсалбанку)...
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jay2004
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Додано: Вів 09 лип, 2019 13:19
Investor_K написав:
Комінвестбанк - пригоден ли для депозитов?
Или лучше не рисковать?
у них 2 филиала в Киеве, если закроют будете ездить в Ужгород за деньгами.
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vitaliian
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Додано: Вів 09 лип, 2019 13:25
vitaliian написав: Investor_K написав:
Комінвестбанк - пригоден ли для депозитов?
Или лучше не рисковать?
у них 2 филиала в Киеве, если закроют будете ездить в Ужгород за деньгами.
Ризик в Закарпатських конячників високий...ну і вихід з депокартки по П2П зробили з комісією...по старій памяті 0,8% якщо не брешу.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 09 лип, 2019 13:27
Квесторе_поверніться написав: vitaliian написав: Investor_K написав:
Комінвестбанк - пригоден ли для депозитов?
Или лучше не рисковать?
у них 2 филиала в Киеве, если закроют будете ездить в Ужгород за деньгами.
Ризик в Закарпатських конячників високий...ну і вихід з депокартки по П2П зробили з комісією...по старій памяті 0,8% якщо не брешу.
так седня уже и 17%... хай выдыхают
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 09 лип, 2019 13:54
Квесторе_поверніться
Дякую
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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