Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 лип, 2019 13:10
Доброго дня! А що з приводу Монобанку? Депозит у гривні на рік можна спокійно відкрити чи як?
taya77
Повідомлень: 15
З нами з: 25.10.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Вів 09 лип, 2019 13:15
taya77 Так, не більше 200к гривен (якщо немає депо в Універсалбанку)...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
Повідомлень: 1684
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 147 раз.
Профіль
Додано: Вів 09 лип, 2019 13:19
Investor_K написав:
Комінвестбанк - пригоден ли для депозитов?
Или лучше не рисковать?
у них 2 филиала в Киеве, если закроют будете ездить в Ужгород за деньгами.
vitaliian
Повідомлень: 2706
З нами з: 06.04.16
Подякував: 688 раз.
Подякували: 784 раз.
Профіль
Додано: Вів 09 лип, 2019 13:25
vitaliian написав: Investor_K написав:
Комінвестбанк - пригоден ли для депозитов?
Или лучше не рисковать?
у них 2 филиала в Киеве, если закроют будете ездить в Ужгород за деньгами.
Ризик в Закарпатських конячників високий...ну і вихід з депокартки по П2П зробили з комісією...по старій памяті 0,8% якщо не брешу.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 29221
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1475 раз.
Профіль
Додано: Вів 09 лип, 2019 13:27
Квесторе_поверніться написав: vitaliian написав: Investor_K написав:
Комінвестбанк - пригоден ли для депозитов?
Или лучше не рисковать?
у них 2 филиала в Киеве, если закроют будете ездить в Ужгород за деньгами.
Ризик в Закарпатських конячників високий...ну і вихід з депокартки по П2П зробили з комісією...по старій памяті 0,8% якщо не брешу.
так седня уже и 17%... хай выдыхают
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 28691
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2301 раз.
Подякували: 3320 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 09 лип, 2019 13:54
Квесторе_поверніться Дякую
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Повідомлень: 5451
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 498 раз.
Профіль
Додано: Вів 09 лип, 2019 15:21
Investor_K написав:
Комінвестбанк - пригоден ли для депозитов?
Или лучше не рисковать?
в гривне все банки пригодны для депозитов ...
если вы сознательно несете деньги в банк в гривне да еще на неразрывной депо - выбирайте банк с максимальной %% ставкой - через 7 дней получите у ворушилина, если что
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 36108
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5747 раз.
Профіль
9
5
2
Додано: Вів 09 лип, 2019 16:25
у кого есть ссылка на актуальную табличку ставок депозитов?
mephala
Повідомлень: 4844
З нами з: 07.04.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 639 раз.
Профіль
Додано: Вів 09 лип, 2019 16:35
IMPRINTER написав: Investor_K написав:
Комінвестбанк - пригоден ли для депозитов?
Или лучше не рисковать?
в гривне все банки пригодны для депозитов ...
если вы сознательно несете деньги в банк в гривне да еще на неразрывной депо - выбирайте банк с максимальной %% ставкой - через 7 дней получите у ворушилина, если что
ни разу не получил через 7 дней.
vitaliian
Повідомлень: 2706
З нами з: 06.04.16
Подякував: 688 раз.
Подякували: 784 раз.
Профіль
Додано: Вів 09 лип, 2019 17:26
mephala написав:
у кого есть ссылка на актуальную табличку ставок депозитов?
http://far.pp.ua/banks/deposits.html
V2
4
Повідомлень: 6127
З нами з: 03.07.09
Подякував: 232 раз.
Подякували: 961 раз.
Профіль
1
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
244
210200
50
77868
18
19789