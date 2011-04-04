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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 514515516517
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:10

Re: Байки про банки і не тільки....

Доброго дня! А що з приводу Монобанку? Депозит у гривні на рік можна спокійно відкрити чи як?
taya77
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:15

taya77

Так, не більше 200к гривен (якщо немає депо в Універсалбанку)...
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:19

  Investor_K написав:Комінвестбанк - пригоден ли для депозитов?

Или лучше не рисковать?

у них 2 филиала в Киеве, если закроют будете ездить в Ужгород за деньгами.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:25

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Комінвестбанк - пригоден ли для депозитов?

Или лучше не рисковать?

у них 2 филиала в Киеве, если закроют будете ездить в Ужгород за деньгами.

Ризик в Закарпатських конячників високий...ну і вихід з депокартки по П2П зробили з комісією...по старій памяті 0,8% якщо не брешу.
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:27

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Комінвестбанк - пригоден ли для депозитов?

Или лучше не рисковать?

у них 2 филиала в Киеве, если закроют будете ездить в Ужгород за деньгами.

Ризик в Закарпатських конячників високий...ну і вихід з депокартки по П2П зробили з комісією...по старій памяті 0,8% якщо не брешу.

так седня уже и 17%... хай выдыхают :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:54

Квесторе_поверніться

Дякую
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  Investor_K написав:Комінвестбанк - пригоден ли для депозитов?

Или лучше не рисковать?


в гривне все банки пригодны для депозитов ...

если вы сознательно несете деньги в банк в гривне да еще на неразрывной депо - выбирайте банк с максимальной %% ставкой - через 7 дней получите у ворушилина, если что
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:25

Re: Байки про банки і не тільки....

у кого есть ссылка на актуальную табличку ставок депозитов?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:35

  IMPRINTER написав:
  Investor_K написав:Комінвестбанк - пригоден ли для депозитов?

Или лучше не рисковать?


в гривне все банки пригодны для депозитов ...

если вы сознательно несете деньги в банк в гривне да еще на неразрывной депо - выбирайте банк с максимальной %% ставкой - через 7 дней получите у ворушилина, если что

ни разу не получил через 7 дней.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 17:26

  mephala написав:у кого есть ссылка на актуальную табличку ставок депозитов?


http://far.pp.ua/banks/deposits.html
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