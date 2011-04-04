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Байки про банки
і не тільки....
Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 23:38
А как Вы думаете ,тётя Го правильно поступает?
Видать подсчитала,что заработанного "не посильным" трудом в этой стране потратить не успеет .
https://antikor.com.ua/articles/314289- ... kobritanii
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Додано: Сер 10 лип, 2019 09:40
https://finclub.net/news/desyatki-ukrai ... ament.html
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