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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 лип, 2019 23:38
А как Вы думаете ,тётя Го правильно поступает?
Видать подсчитала,что заработанного "не посильным" трудом в этой стране потратить не успеет .
Додано: Сер 10 лип, 2019 09:40
Десятки украинских финансистов баллотируются в парламент
+50грн !
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Додано: Сер 10 лип, 2019 11:59
Додано: Сер 10 лип, 2019 12:24
НИКОГДА,также как и судейскую
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 10 лип, 2019 12:50
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 10 лип, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:51
Re: Байки про банки і не тільки....
Народ кто скажет как оптимально перекинуть деньги из раши к нам?
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:57
Re: Байки про банки і не тільки....
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