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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 515516517518
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 23:38

А как Вы думаете ,тётя Го правильно поступает?

Видать подсчитала,что заработанного "не посильным" трудом в этой стране потратить не успеет . :mrgreen: https://antikor.com.ua/articles/314289- ... kobritanii
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 09:40

https://finclub.net/news/desyatki-ukrai ... ament.html


Десятки украинских финансистов баллотируются в парламент
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:59

  greenozon написав:Десятки украинских финансистов баллотируются в парламент


Cтранно, ведь говорят, что депутатскую неприкосновенность отменят.
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:24

  Gln_Vlrn написав:
  greenozon написав:Десятки украинских финансистов баллотируются в парламент


Cтранно, ведь говорят, что депутатскую неприкосновенность отменят.

НИКОГДА,также как и судейскую
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:51

Re: Байки про банки і не тільки....

Народ кто скажет как оптимально перекинуть деньги из раши к нам?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:57

Re: Байки про банки і не тільки....

загуглите PaySend
комиссия – 49 рублей независимо от суммы перевода, воспользовавшись промокодом 10bb47 при регистрации, комиссионные за первый перевод отсутствуют.
vitaliian
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Посоветуйте карты для фин.помощи родственнику в Израиле
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:18

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа, В ощаде по-прежнему гарантируется вся сумма депо? (без ограничений до 200т.)
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 10:23

Алексей77 так же как бесплатная медицина в конституции.
vitaliian
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