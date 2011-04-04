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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 516517518519
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:32

Re: Байки про банки і не тільки....

кстати кто не хочет перекидывать деньги из раши в Украину через прокладки можно использовать аллу по обе стороны забора. перевод можно делать только долл-долл и евро-евро
https://www.alfaportal.ru/card2card/ptpl/alfaportal/initial.html
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:44

  mephala написав:кстати кто не хочет перекидывать деньги из раши в Украину через прокладки можно использовать аллу по обе стороны забора. перевод можно делать только долл-долл и евро-евро
https://www.alfaportal.ru/card2card/ptpl/alfaportal/initial.html

Там ещё просит ФИО и адрес регистрации отправителя.
А тарифы есть?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:48

  Bosstone написав:
  mephala написав:кстати кто не хочет перекидывать деньги из раши в Украину через прокладки можно использовать аллу по обе стороны забора. перевод можно делать только долл-долл и евро-евро
https://www.alfaportal.ru/card2card/ptpl/alfaportal/initial.html

Там ещё просит ФИО и адрес регистрации отправителя.
А тарифы есть?

Сам не пользовался. Эту дорожку офпред подсказала.
Комис за перевод сказала будет виден в момент отправки.
А где увидели что требует ФИО и адрес?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:50

  mephala написав:Сам не пользовался. Эту дорожку офпред подсказала.
Комис за перевод сказала будет виден в момент отправки.
А где увидели что требует ФИО и адрес?

В условиях перевода (стр. 14)
https://alfabank.ru/f/3/everyday/cardto ... ta_p2p.pdf
Дополнительно для Международных переводов:
- Фамилию, имя, отчество Держателя Карты отправителя
- Страну Банка-эмитента Карты отправителя
- Адрес проживания или регистрации Держателя Карты отправителя (индекс, страна, город, улица, дом, строение, корпус, квартира).
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:54

Bosstone
возможно это все нужно если отправитель карта другого банка а не аллы.
речь шла если обе карты аллы. только отправитель раша а получатель наша.
хотя на практике не проверено...
mephala
 
Повідомлень: 4858
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