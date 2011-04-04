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Додано: Чет 11 лип, 2019 13:32
Re: Байки про банки і не тільки....
кстати кто не хочет перекидывать деньги из раши в Украину через прокладки можно использовать аллу по обе стороны забора. перевод можно делать только долл-долл и евро-евро
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:44
Там ещё просит ФИО и адрес регистрации отправителя.
А тарифы есть?
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:48
Сам не пользовался. Эту дорожку офпред подсказала.
Комис за перевод сказала будет виден в момент отправки.
А где увидели что требует ФИО и адрес?
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:50
В условиях перевода (стр. 14)
Дополнительно для Международных переводов:
- Фамилию, имя, отчество Держателя Карты отправителя
- Страну Банка-эмитента Карты отправителя
- Адрес проживания или регистрации Держателя Карты отправителя (индекс, страна, город, улица, дом, строение, корпус, квартира).
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:54
Bosstone
возможно это все нужно если отправитель карта другого банка а не аллы.
речь шла если обе карты аллы. только отправитель раша а получатель наша.
хотя на практике не проверено...
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