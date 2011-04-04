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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:32
Re: Байки про банки і не тільки....
кстати кто не хочет перекидывать деньги из раши в Украину через прокладки можно использовать аллу по обе стороны забора. перевод можно делать только долл-долл и евро-евро
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:44
Там ещё просит ФИО и адрес регистрации отправителя.
А тарифы есть?
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:48
Сам не пользовался. Эту дорожку офпред подсказала.
Комис за перевод сказала будет виден в момент отправки.
А где увидели что требует ФИО и адрес?
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:50
В условиях перевода (стр. 14)
Дополнительно для Международных переводов:
- Фамилию, имя, отчество Держателя Карты отправителя
- Страну Банка-эмитента Карты отправителя
- Адрес проживания или регистрации Держателя Карты отправителя (индекс, страна, город, улица, дом, строение, корпус, квартира).
Додано: Чет 11 лип, 2019 13:54
Bosstone
возможно это все нужно если отправитель карта другого банка а не аллы.
речь шла если обе карты аллы. только отправитель раша а получатель наша.
хотя на практике не проверено...
Додано: Чет 11 лип, 2019 15:50
дешевый перевод между картами укркарт - 2,50 грн
в системе укркарт такие банки:
АТ «АЛЬПАРІ БАНК»
АТ «БАНК СІЧ»
АТ «ГЛОБУС БАНК»
ПАТ «ОКСІ БАНК»
АТ «АКБ ТРАСТ-КАПІТАЛ»
АТ «БАНК АЛЬЯНС»
АТ «ПОЛТАВА-БАНК»
АТ «ЮНЕКС БАНК»
АТ «РВС БАНК»
АТ «ПОЛІКОМБАНК»
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»
За здійснення online переказу коштів між платіжними картками стягується комісія 2,5 грн.
Ліміти на здійснення online переказу коштів між платіжними картками банків-учасників УКРКАРТ:
15 000,00 грн. - максимальна сума одного переказу
75 000,00 грн. - максимальна загальна сума переказів по одній картці на добу
150 000,00 грн. - максимальна загальна сума переказів по одній картці протягом місяця
25 шт. - максимальна кількість операцій по одній картці на добу
100 шт. - максимальна кількість операцій по одній картці протягом місяця
Додано: Суб 13 лип, 2019 20:46
Re: Байки про банки і не тільки....
Немецкие банки начнут отказываться (
Что не так с авторизационными SMS? Их легко перехватить (
Додано: Суб 13 лип, 2019 21:19
В Україні станом на початок липня функціонувало 76 банків, які налічують 8269 відділень.
Про це повідомляє НБУ.
До топ-10 банків за кількістю відділень увійшли:
АТ “Ощадбанк” – 2487;
АТ КБ “ПриватБанк” – 1987;
АТ “Райффайзен Банк Аваль” – 502;
АТ “УкрСиббанк” – 298,
АТ “Альфа-Банк” – 250;
АБ “Укргазбанк” – 249;
АТ “А – Банк” – 227;
АТ “ПУМБ” – 193;
АТ “Мегабанк” – 166;
АТ “Креді Агріколь Банк” – 151.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 13 лип, 2019 21:30
Re: Байки про банки і не тільки....
на словах - так.
а в законі не прописані жодні механізми кроки і таймінг
напротивагу ФГВФО
де все чотко чінно і благородно
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 13 лип, 2019 22:04
совковый ощАд выплачивали "Витина тысяча" и "Юлина тысяча".
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