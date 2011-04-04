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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 516517518519
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:32

Re: Байки про банки і не тільки....

кстати кто не хочет перекидывать деньги из раши в Украину через прокладки можно использовать аллу по обе стороны забора. перевод можно делать только долл-долл и евро-евро
https://www.alfaportal.ru/card2card/ptpl/alfaportal/initial.html
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:44

  mephala написав:кстати кто не хочет перекидывать деньги из раши в Украину через прокладки можно использовать аллу по обе стороны забора. перевод можно делать только долл-долл и евро-евро
https://www.alfaportal.ru/card2card/ptpl/alfaportal/initial.html

Там ещё просит ФИО и адрес регистрации отправителя.
А тарифы есть?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:48

  Bosstone написав:
  mephala написав:кстати кто не хочет перекидывать деньги из раши в Украину через прокладки можно использовать аллу по обе стороны забора. перевод можно делать только долл-долл и евро-евро
https://www.alfaportal.ru/card2card/ptpl/alfaportal/initial.html

Там ещё просит ФИО и адрес регистрации отправителя.
А тарифы есть?

Сам не пользовался. Эту дорожку офпред подсказала.
Комис за перевод сказала будет виден в момент отправки.
А где увидели что требует ФИО и адрес?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:50

  mephala написав:Сам не пользовался. Эту дорожку офпред подсказала.
Комис за перевод сказала будет виден в момент отправки.
А где увидели что требует ФИО и адрес?

В условиях перевода (стр. 14)
https://alfabank.ru/f/3/everyday/cardto ... ta_p2p.pdf
Дополнительно для Международных переводов:
- Фамилию, имя, отчество Держателя Карты отправителя
- Страну Банка-эмитента Карты отправителя
- Адрес проживания или регистрации Держателя Карты отправителя (индекс, страна, город, улица, дом, строение, корпус, квартира).
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 13:54

Bosstone
возможно это все нужно если отправитель карта другого банка а не аллы.
речь шла если обе карты аллы. только отправитель раша а получатель наша.
хотя на практике не проверено...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:50

дешевый перевод между картами укркарт - 2,50 грн

в системе укркарт такие банки:

АТ «АЛЬПАРІ БАНК»
АТ «БАНК СІЧ»
АТ «ГЛОБУС БАНК»
ПАТ «ОКСІ БАНК»
АТ «АКБ ТРАСТ-КАПІТАЛ»
АТ «БАНК АЛЬЯНС»
АТ «ПОЛТАВА-БАНК»
АТ «ЮНЕКС БАНК»
АТ «РВС БАНК»
АТ «ПОЛІКОМБАНК»
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

За здійснення online переказу коштів між платіжними картками стягується комісія 2,5 грн.

Ліміти на здійснення online переказу коштів між платіжними картками банків-учасників УКРКАРТ:
15 000,00 грн. - максимальна сума одного переказу
75 000,00 грн. - максимальна загальна сума переказів по одній картці на добу
150 000,00 грн. - максимальна загальна сума переказів по одній картці протягом місяця
25 шт. - максимальна кількість операцій по одній картці на добу
100 шт. - максимальна кількість операцій по одній картці протягом місяця
https://p2p.ukrcard.com.ua/ukrcard/
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 20:46

Re: Байки про банки і не тільки....

Немецкие банки начнут отказываться (https://www.zdnet.com/article/german-ba ... passcodes/) от авторизации клиентов через одноразовые SMS. Причина — директива ЕС (https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-a ... under-psd2), определяющая правила работы платежных сервисов. С сентября европейские банки будут обязаны проводить все транзакции через механизмы строгой аутентификации пользователей (SCA — strong customer authentication). Кроме SMS слабыми считаются также аутентификация через email и ввод реквизитов с карты.

Что не так с авторизационными SMS? Их легко перехватить (https://t.me/brodetsky/950) через уязвимость SS7 — системы служебных протоколов, с помощью которых телеком-операторы управляют телефонными сетями. Некоторые недобросовестные компании предоставляют доступ к SS7 за деньги. Получив доступ к сети SS7, злоумышленники могут перехватывать SMS, следить за перемещениями абонентов и прослушивать их разговоры.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 21:19

В Україні станом на початок липня функціонувало 76 банків, які налічують 8269 відділень.

Про це повідомляє НБУ.

До топ-10 банків за кількістю відділень увійшли:

АТ “Ощадбанк” – 2487;
АТ КБ “ПриватБанк” – 1987;
АТ “Райффайзен Банк Аваль” – 502;
АТ “УкрСиббанк” – 298,
АТ “Альфа-Банк” – 250;
АБ “Укргазбанк” – 249;
АТ “А – Банк” – 227;
АТ “ПУМБ” – 193;
АТ “Мегабанк” – 166;
АТ “Креді Агріколь Банк” – 151.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 21:30

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:Господа, В ощаде по-прежнему гарантируется вся сумма депо? (без ограничений до 200т.)


на словах - так.
а в законі не прописані жодні механізми кроки і таймінг
напротивагу ФГВФО
де все чотко чінно і благородно
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:04

  greenozon написав:
  Алексей77 написав:Господа, В ощаде по-прежнему гарантируется вся сумма депо? (без ограничений до 200т.)


на словах - так.
а в законі не прописані жодні механізми кроки і таймінг
напротивагу ФГВФО
де все чотко чінно і благородно

совковый ощАд выплачивали "Витина тысяча" и "Юлина тысяча".
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
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