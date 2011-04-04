|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 14 лип, 2019 08:39
Хто аналізував та має досвід роботи з RwS банком? На скільки він надійний щоб забити стовпчики в $$$?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 525
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|210253
|
|
|50
|77917
|
|
|18
|19795
|