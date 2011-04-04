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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 08:39

Хто аналізував та має досвід роботи з RwS банком? На скільки він надійний щоб забити стовпчики в $$$?
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 14:33

  clientage написав:
  vitaliian написав:ТИХИЙ Укрсоцбанк? чем это он такой важный

Так это просто дабл-Альфа
Вот Пивень тут каким коленкором ? :)

Там еще и категории системности есть.
Ток я не понял. Вот 3я кат. -- эт как в моём детстве: говядина 3й категории -- эт, шо нарубили вместе с будками и цепями? :lol: :lol:


в вашем детстве говядины 3-й категории не было
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 14:40

  mephala написав:
  vitaliian написав:
  mephala написав:чем вам не нравится 200К? насколько я понимаю фонд гарантирования создавался для успокоения толпы а не для спокойствия толстосумов. при средней з/п менее 10К в Украине достаточно гарантировать 200К что бы толп не бузила при падении банка.
толстосумы это у кого за полжизни скопилось 15к$ ? Предположим человек их собирал 20 лет, справку за какой период нужно предоставить в банк? Думайте что пишете.

Сруктура вкладів за діапазонами сум в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 01.06.2019
http://www.fg.gov.ua/statystyka
иметь в наличии 15К баксов это конечно не толстосум но чел явно с доходом выше среднего и значительно. так я не понимаю как их можно собрать при средней з/п 300 баксов. разве что кору с деревьев есть.
если человек работал в белую 20 лет то банальная справка о доходах банк устоит.


банальный троллинг
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 14:44

  vitaliian написав:
  coulthard написав:Есть дискуссионный вопрос.
Кто держит валюту в банке, то какой курс по-вашему необходимо закладывать, чтобы не перейти за 200 тыс. в случае ВА?

28


31
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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