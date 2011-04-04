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mephala написав:чем вам не нравится 200К? насколько я понимаю фонд гарантирования создавался для успокоения толпы а не для спокойствия толстосумов. при средней з/п менее 10К в Украине достаточно гарантировать 200К что бы толп не бузила при падении банка.
толстосумы это у кого за полжизни скопилось 15к$ ? Предположим человек их собирал 20 лет, справку за какой период нужно предоставить в банк? Думайте что пишете.
Сруктура вкладів за діапазонами сум в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 01.06.2019 http://www.fg.gov.ua/statystyka иметь в наличии 15К баксов это конечно не толстосум но чел явно с доходом выше среднего и значительно. так я не понимаю как их можно собрать при средней з/п 300 баксов. разве что кору с деревьев есть. если человек работал в белую 20 лет то банальная справка о доходах банк устоит.
банальный троллинг
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