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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 14 лип, 2019 21:21
la9 написав:
Коллеги, возможно ли перевести через п2п гривну на карту российского банка в рублях?
Или как подешевле перевести деньги в Россию?
Никогда ранее не было потребности, поэтому не в курсе.
В интернетах встречал положительные отзывы о сервисе paysend, но сам не проверял
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 14 лип, 2019 21:25
ihorsic написав:
Хто аналізував та має досвід роботи з RwS банком? На скільки він надійний щоб забити стовпчики в $$$?
Надійних банков в Украине нет. Есть только надія
Я уже года три, как клиент RwS, но анализ и опыт работы вряд-ли мне поможет, учитывая, что в "условно надійних" банках ставки в валюте сейчас 2-3%, а в RwS столбики под 5,25%
Но с другой стороны, эти столбики всего лишь по 100$.
Так что, если RwS окажется ненадежным, то получим свои столбики надежной гривной
Жадность и Отвага!
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Додано: Нед 14 лип, 2019 21:26
lubopytnaya написав: ihorsic написав:
Хто аналізував та має досвід роботи з RwS банком? На скільки він надійний щоб забити стовпчики в $$$?
Надійних банков в Украине нет. Есть только надія
Я уже года три, как клиент RwS, но анализ и опыт работы вряд-ли мне поможет, учитывая, что в "условно надійних" банках ставки в валюте сейчас 2-3%, а в RwS столбики под 5,25%
Но с другой стороны, эти столбики всего лишь по 100$.
Так что, если RwS окажется ненадежным, то получим свои столбики надежной гривной
А який смисл відкривати депо на 100 дол.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 21:32
Чтобы зафиксировать текущую ставку 5,25% и пополнять депозит в течение трех лет.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 04:30
lubopytnaya написав:
Чтобы зафиксировать текущую ставку 5,25% и пополнять депозит в течение трех лет.
А через год банк ставку на оставшийся срок не может поменять?
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