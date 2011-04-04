В интернетах встречал положительные отзывы о сервисе paysend, но сам не проверял
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 14 лип, 2019 21:21
В интернетах встречал положительные отзывы о сервисе paysend, но сам не проверял
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 14 лип, 2019 21:25
Надійних банков в Украине нет. Есть только надія
Я уже года три, как клиент RwS, но анализ и опыт работы вряд-ли мне поможет, учитывая, что в "условно надійних" банках ставки в валюте сейчас 2-3%, а в RwS столбики под 5,25%
Но с другой стороны, эти столбики всего лишь по 100$.
Так что, если RwS окажется ненадежным, то получим свои столбики надежной гривной
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 14 лип, 2019 21:26
А який смисл відкривати депо на 100 дол.
Додано: Нед 14 лип, 2019 21:32
Чтобы зафиксировать текущую ставку 5,25% и пополнять депозит в течение трех лет.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 15 лип, 2019 04:30
Додано: Пон 15 лип, 2019 07:19
А через год банк ставку на оставшийся срок не может поменять?
Все может быть! Но это и будет проверкой на вшивость. Приличные банки столбы не режут!!!
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Пон 15 лип, 2019 11:22
Re: Байки про банки і не тільки....
Руслан в Раду балотується?
Знайшов відповідь, і тут Руслан схемить.
Самовисунувся
За Голос...наш голос
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Додано: Пон 15 лип, 2019 14:18
Чортова дюжина
і Приват серед інодоць.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:01
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