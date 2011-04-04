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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:18
androffka написав:
Всем привет, интересует законность выдачи кредитного лимита на карту, который не просили, уже не первый раз такое делает Приватбанк. В ходе разговора с оператором выяснилось что этого нельзя избежать никак. Может кто сталкивался, законны ли вообще такие выдачи на карту, и что им такое написать чтобы навсегда забыли выдавать свои кредит, если их не просят?
Так можна зменшити...в чому проблема?
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Додано: Вів 16 лип, 2019 11:54
androffka написав:
Всем привет, интересует законность выдачи кредитного лимита на карту, который не просили, уже не первый раз такое делает Приватбанк. В ходе разговора с оператором выяснилось что этого нельзя избежать никак. Может кто сталкивался, законны ли вообще такие выдачи на карту, и что им такое написать чтобы навсегда забыли выдавать свои кредит, если их не просят?
Канэшна всё законно, всё согласно их ДКБО. Вы ж сами оформили Уни -- кредитную карту. Оформляйте КдВ, это дебетка
Но возможно вы разберетесь в условиях и найдете применение и кредитке, ведь это так прекрасно седня потратить кредитные и через 55 дн без всяких комисс и переплат вернуть долг, заработав еще на отдолженНой сумме не менее 1% в мес.
... делайте хоть что-нибудь!
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