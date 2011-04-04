|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:18
androffka написав:
Всем привет, интересует законность выдачи кредитного лимита на карту, который не просили, уже не первый раз такое делает Приватбанк. В ходе разговора с оператором выяснилось что этого нельзя избежать никак. Может кто сталкивался, законны ли вообще такие выдачи на карту, и что им такое написать чтобы навсегда забыли выдавать свои кредит, если их не просят?
Так можна зменшити...в чому проблема?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29253
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1476 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:54
androffka написав:
Всем привет, интересует законность выдачи кредитного лимита на карту, который не просили, уже не первый раз такое делает Приватбанк. В ходе разговора с оператором выяснилось что этого нельзя избежать никак. Может кто сталкивался, законны ли вообще такие выдачи на карту, и что им такое написать чтобы навсегда забыли выдавать свои кредит, если их не просят?
Канэшна всё законно, всё согласно их ДКБО. Вы ж сами оформили Уни -- кредитную карту. Оформляйте КдВ, это дебетка
Но возможно вы разберетесь в условиях и найдете применение и кредитке, ведь это так прекрасно седня потратить кредитные и через 55 дн без всяких комисс и переплат вернуть долг, заработав еще на отдолженНой сумме не менее 1% в мес.
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28735
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2301 раз.
- Подякували: 3325 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 16 лип, 2019 13:52
Національний банк України назвав банки, яким віддають перевагу заможні українці
Про це повідомляє Finbalance.
Згідно з даними НБУ, станом на 1 червня 2019 року серед банків, які є учасниками Фонду гарантування вкладів (тобто за винятком Ощадбанку), найбільша кількість вкладів на суму понад 500 тис. грн було:
- в ПриватБанку (38 тис.);
- Альфа-Банку (7,3 тис.);
- Укрексімбанку (7 тис.);
- Райффайзен Банку Аваль (6,5 тис.);
- УкрСиббанку (6,4 тис.).
Найбільша сума вкладів понад 500 тисяч грн:
- в ПриватБанку (47,8 млрд грн);
- Альфа-Банку (17,6 млрд грн);
- Укрексімбанку (17,1 млрд грн);
- Укргазбанку (10,53 млрд грн);
- Райффайзен Банку Аваль (10,52 млрд грн).
У цілому, найбільша кількість вкладників серед українських банків мають:
- ПриватБанк (21,8 млн людей, причому в 5,25 млн осіб вклади до 10 грн);
- Райффайзен Банк Аваль (2,4 млн людей, причому в 695 тис. вклади до 10 грн);
- УкрСиббанк (2,16 млн, причому в 834 тисяч вклади до 10 грн);
- Альфа-Банк (1,95 млн, причому в 1,27 вклади до 10 грн);
- ПУМБ (1,88 млн, причому в 1,26 млн вклади до 10 грн).
Найбільші суми вкладів фізосіб на звітну дату мали:
- ПриватБанк (182,2 млрд грн);
- Альфа-Банк (33,5 млрд грн);
- Райффайзен Банк Аваль (27 млрд грн);
- Укрексімбанк (26,6 млрд грн);
- Укргазбанк (22,9 млрд грн).
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6156
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 965 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 17 лип, 2019 00:20
Усім привіт!
Хто може розповісти, які види фінансових установ мають право здійснювати іпотечне кредитування згідно із законом України Про іпотеку, зокрема емітувати іпотечні сертифікати?
-
universum
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 17.07.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:51
androffka написав:
...что им такое написать чтобы навсегда забыли выдавать свои кредит, если их не просят?
Оформите вторую Уни, она идёт без кредитного договора. А имеющуюся кредитку закройте.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1060
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:57
MASolomko написав: androffka написав:
...что им такое написать чтобы навсегда забыли выдавать свои кредит, если их не просят?
Оформите вторую Уни, она идёт без кредитного договора. А имеющуюся кредитку закройте.
У меня две Уни. Месяца два назад на одной срезали кредлимит, сами, до 0, думаю из-за Михи. Ну мне, в принципе, пофиг был тот лимит, свинку ток было жалко, а вот ОЧ стало легче обслуживать. Но!! Вот в этом мес вдрух появилось 500 кредитных на второй Уни, которая была до этого типадебетной
Ну раз пошла такая пЬянка, то я запросил увеличения лимита, налили до 2К. А ОЧ осталась теперь на дебетке. Шикаарно
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28735
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2301 раз.
- Подякували: 3325 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|210287
|
|
|50
|77979
|
|
|18
|19804
|
|