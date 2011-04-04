Додано: Сер 17 лип, 2019 16:25

vitaliian написав: Аlександр написав: А еще после выборов, сформируется рабочая парламентско-президентская коалиция, и ставки к концу года опустятся до 10 - 12% годовых в гривне. Если еще не ниже А еще после выборов, сформируется рабочая парламентско-президентская коалиция, и ставки к концу года опустятся до 10 - 12% годовых в гривне. Если еще не ниже

... и правительство будучи не в состоянии гасить старые долги новыми объявит дефолт. ... и правительство будучи не в состоянии гасить старые долги новыми объявит дефолт.

vitaliian написав: Или думаете будет очередь желающих дать в долг в нестабильной валюте под 10%? Или думаете будет очередь желающих дать в долг в нестабильной валюте под 10%?

Скорее инвестиции потекут, если не из-за зарубежа, то из оффшоров точно, так что курс стабильным будет.Укрсибу и сейчас дают. А в прошлом году и у госов ставки были 12 - 14% годовых. Плюс неоднократные намерения НБУ, которые разделяет новая власть, снизить ставки по вкладам, чтобы возобновить реальное кредитование. А учитывая, что 60% БС - это госы + еще буржуйские банки, понизить ставки будет не так уж и сложно. Бо 22 - 24% годовых по кредитам - это много. И для ипотеки, и для производства, и для фермерства.И еще как вариант, изменить методику налогообложения. Допустим, брать 50% налога с процентов, превышающих учетную ставку НБУ. Например, учетная ставка НБУ составляет 17.5%. Депозит размещен под 19.5% годовых. Тогда с 17.5% налог не взимается, а с 2% (19.5 - 17.5) удерживается 50% дохода.