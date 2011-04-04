Толгова і грамотна кубіта
певний час тому дивився її інтервю по Дельті і іншим схематозникам
розкрила усі схеми мошенніків за пів години
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Толгова і грамотна кубіта
певний час тому дивився її інтервю по Дельті і іншим схематозникам
розкрила усі схеми мошенніків за пів години
+50грн !
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