Толгова і грамотна кубіта
певний час тому дивився її інтервю по Дельті і іншим схематозникам
розкрила усі схеми мошенніків за пів години
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Толгова і грамотна кубіта
певний час тому дивився її інтервю по Дельті і іншим схематозникам
розкрила усі схеми мошенніків за пів години
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:27
У ніч на 19 липня у Харкові та Люботині під Харковом підірвали два банкомати.
Деталі: Інформація про вибухи банкоматів надійшли до харківської поліції о 3:40, а до люботинської поліції – о 4:20.
По вулиці Вальтера у Харкові встановлено, що всередині сейфового відсіку банкомату стався вибух невідомої речовини.
В аналогічний спосіб невідомі підірвали банкомат, розташований по вулиці Шевченка у Люботині.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:52
Ще один банкомат підірвали у Новомосковську
Цієї ночі троє чоловіків підірвали банкомат у Новомосковську Дніпропетровської області й викрали гроші з нього, згодом поліція затримала їх.
Як повідомляє поліція, цих чоловіків обґрунтовано підозрюють у низці крадіжок грошей із банкоматів у Дніпрі та області на загальну суму в понад 5 млн гривень.
Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін поінформував, що близько 3-ї ночі чоловіки проникли до магазину у м. Новомосковську, де підірвали банкомат та викрали понад півмільйона гривень.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:14
Re: Байки про банки і не тільки....
напомните где можно посмотреть какие банки отчитываются в налоговую про начисленный кэшбэк
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