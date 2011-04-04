Толгова і грамотна кубіта
певний час тому дивився її інтервю по Дельті і іншим схематозникам
розкрила усі схеми мошенніків за пів години
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Толгова і грамотна кубіта
певний час тому дивився її інтервю по Дельті і іншим схематозникам
розкрила усі схеми мошенніків за пів години
+50грн !
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:27
У ніч на 19 липня у Харкові та Люботині під Харковом підірвали два банкомати.
Деталі: Інформація про вибухи банкоматів надійшли до харківської поліції о 3:40, а до люботинської поліції – о 4:20.
По вулиці Вальтера у Харкові встановлено, що всередині сейфового відсіку банкомату стався вибух невідомої речовини.
В аналогічний спосіб невідомі підірвали банкомат, розташований по вулиці Шевченка у Люботині.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:52
Ще один банкомат підірвали у Новомосковську
Цієї ночі троє чоловіків підірвали банкомат у Новомосковську Дніпропетровської області й викрали гроші з нього, згодом поліція затримала їх.
Як повідомляє поліція, цих чоловіків обґрунтовано підозрюють у низці крадіжок грошей із банкоматів у Дніпрі та області на загальну суму в понад 5 млн гривень.
Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін поінформував, що близько 3-ї ночі чоловіки проникли до магазину у м. Новомосковську, де підірвали банкомат та викрали понад півмільйона гривень.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:14
Re: Байки про банки і не тільки....
напомните где можно посмотреть какие банки отчитываются в налоговую про начисленный кэшбэк
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:40
в кабинете налогоплательщика
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4002134#p4002134
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4682072#p4682072
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:58
а суммарно за год негде посмотреть?
Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:46
Re: Байки про банки і не тільки....
mephala, там можно посмотреть за последние 3 года.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:08
У меня ничего не показало. Может, не там смотрел? Сделал все точно, как Импринтер учил.
Ноли... Точнее, пусто.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:14
вы хотели за год посмотреть?
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:20
Re: Байки про банки і не тільки....
Раньше резали "по замку" . сейчас при наличии взрывчатки - как 2 пальца.
Винкор такого явно не ожидал.......
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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