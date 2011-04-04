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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 520521522523
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  Bosstone написав:Главой ФГВФЛ назначили замглавы фонда Светлану Рекрут


Толгова і грамотна кубіта
певний час тому дивився її інтервю по Дельті і іншим схематозникам
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:27

У ніч на 19 липня у Харкові та Люботині під Харковом підірвали два банкомати.

Деталі: Інформація про вибухи банкоматів надійшли до харківської поліції о 3:40, а до люботинської поліції – о 4:20.

По вулиці Вальтера у Харкові встановлено, що всередині сейфового відсіку банкомату стався вибух невідомої речовини.

В аналогічний спосіб невідомі підірвали банкомат, розташований по вулиці Шевченка у Люботині.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/19/7221340/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:52

Ще один банкомат підірвали у Новомосковську
Цієї ночі троє чоловіків підірвали банкомат у Новомосковську Дніпропетровської області й викрали гроші з нього, згодом поліція затримала їх.

Як повідомляє поліція, цих чоловіків обґрунтовано підозрюють у низці крадіжок грошей із банкоматів у Дніпрі та області на загальну суму в понад 5 млн гривень.

Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін поінформував, що близько 3-ї ночі чоловіки проникли до магазину у м. Новомосковську, де підірвали банкомат та викрали понад півмільйона гривень.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/19/7221354/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:14

Re: Байки про банки і не тільки....

напомните где можно посмотреть какие банки отчитываются в налоговую про начисленный кэшбэк
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:40

  mephala написав:напомните где можно посмотреть какие банки отчитываются в налоговую про начисленный кэшбэк

в кабинете налогоплательщика
https://cabinet.sfs.gov.ua/
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4002134#p4002134
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4682072#p4682072
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:58

  vollena71 написав:
  mephala написав:напомните где можно посмотреть какие банки отчитываются в налоговую про начисленный кэшбэк

в кабинете налогоплательщика
https://cabinet.sfs.gov.ua/
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4002134#p4002134
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4682072#p4682072

а суммарно за год негде посмотреть?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:46

Re: Байки про банки і не тільки....

mephala, там можно посмотреть за последние 3 года.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:08

  vollena71 написав:
  mephala написав:напомните где можно посмотреть какие банки отчитываются в налоговую про начисленный кэшбэк

в кабинете налогоплательщика
https://cabinet.sfs.gov.ua/
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4002134#p4002134
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4682072#p4682072


У меня ничего не показало. Может, не там смотрел? Сделал все точно, как Импринтер учил.
Ноли... Точнее, пусто.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:14

  Искатель написав:
У меня ничего не показало. Может, не там смотрел? Сделал все точно, как Импринтер учил.
Ноли... Точнее, пусто.

вы хотели за год посмотреть?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:20

Re: Байки про банки і не тільки....

  jump написав:Ще один банкомат підірвали у Новомосковську


Раньше резали "по замку" . сейчас при наличии взрывчатки - как 2 пальца.
Винкор такого явно не ожидал.......
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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