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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 521522523524
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:45

  mephala написав:напомните где можно посмотреть какие банки отчитываются в налоговую про начисленный кэшбэк

У меня отчитываются: Альфа, Приват, Идея, Форвард, Универсал. Раньше были еще Дельта, Миха, Фидо, ПИБ.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:38

За останні півроку понад мільйона українських компаній та фізичних осіб потрапило до реєстру боржників.

https://minfin.com.ua/ua/2019/07/15/38421419/?

значить NPL має із часом піти донизу
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greenozon
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