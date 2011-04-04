У меня отчитываются: Альфа, Приват, Идея, Форвард, Универсал. Раньше были еще Дельта, Миха, Фидо, ПИБ.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:45
Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:38
За останні півроку понад мільйона українських компаній та фізичних осіб потрапило до реєстру боржників.
значить NPL має із часом піти донизу
+50грн !
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