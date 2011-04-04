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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 521522523524
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:45

  mephala написав:напомните где можно посмотреть какие банки отчитываются в налоговую про начисленный кэшбэк

У меня отчитываются: Альфа, Приват, Идея, Форвард, Универсал. Раньше были еще Дельта, Миха, Фидо, ПИБ.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:38

За останні півроку понад мільйона українських компаній та фізичних осіб потрапило до реєстру боржників.

https://minfin.com.ua/ua/2019/07/15/38421419/?

значить NPL має із часом піти донизу
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 14:08

  vollena71 написав:
  Искатель написав:
У меня ничего не показало. Может, не там смотрел? Сделал все точно, как Импринтер учил.
Ноли... Точнее, пусто.

вы хотели за год посмотреть?

Я хотел хоть что-то увидеть. Хоть за какой-то месяц... пустота, никакого кешбэка нигде.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 14:09

  Bosstone написав:
  mephala написав:напомните где можно посмотреть какие банки отчитываются в налоговую про начисленный кэшбэк

У меня отчитываются: Альфа, Приват, Идея, Форвард, Универсал. Раньше были еще Дельта, Миха, Фидо, ПИБ.

Друже, помогите! Покажите, какую форму заказывать, за какой период и т.п.
Лазил по личному кабинету, лазил - так ничего и не налазил (((
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 14:32

  Искатель написав:
  vollena71 написав:
  Искатель написав:
У меня ничего не показало. Может, не там смотрел? Сделал все точно, как Импринтер учил.
Ноли... Точнее, пусто.

вы хотели за год посмотреть?

Я хотел хоть что-то увидеть. Хоть за какой-то месяц... пустота, никакого кешбэка нигде.

так а другие доходы видите? по последней ссылке номер запроса указан, предлагаемую форму заполняете, подписываете, ответ в тот же день или на следующий
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