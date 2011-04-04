У меня отчитываются: Альфа, Приват, Идея, Форвард, Универсал. Раньше были еще Дельта, Миха, Фидо, ПИБ.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:45
Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:38
За останні півроку понад мільйона українських компаній та фізичних осіб потрапило до реєстру боржників.
значить NPL має із часом піти донизу
+50грн !
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Додано: Суб 20 лип, 2019 14:08
Додано: Суб 20 лип, 2019 14:09
Друже, помогите! Покажите, какую форму заказывать, за какой период и т.п.
Лазил по личному кабинету, лазил - так ничего и не налазил (((
Додано: Суб 20 лип, 2019 14:32
так а другие доходы видите? по последней ссылке номер запроса указан, предлагаемую форму заполняете, подписываете, ответ в тот же день или на следующий
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Додано: Суб 20 лип, 2019 20:50
Re: Байки про банки і не тільки....
Заходите в свой кабинет налогоплательщика.
В меню слева выбираете 3 значок сверху для открытия раздела "ЕК для громадян"
Если надо сформировать ведомость за конкретный период (доступные за 3 крайние года + текущий, через 50 дней после закрытия квартала), то придется вручную формирования запрос, подписывать его и отправлять:
— 6 значке сверху, раздел "Введення звітності" выбираем год и месяц (месяц можно любой, главное не квартал), потом кнопка "Створити"
— в новом окне находим и выбираем форму F1301802
— в новом окне снова "Створити"
— далее появится сама форма, проверяем и при необходимости корректируем даты периода — сохраняем
— затем выбираем созданную форму, подписываем и отправляем
— ждём через пару минут ответа.
Додано: Суб 20 лип, 2019 21:07
1. Зайти в личный кабинет по ссылке
2. Перейти в "Электронный кабинет для граждан" по ссылке
3. Нажать кнопку "Запит про суми виплачених доходів ".
4. Нажать кнопку "Создать".
5. Указать период запроса и контакты налогоплательщика.
6. Сохранить запрос. Происходит переход в "Электронный кабинет для граждан".
7. Выбрать запрос и нажать кнопку "Подписать". Подписать запрос файловым ключем (легче всего его бесплатно получить в приват24).
8. Выбрать запрос и нажать кнопку "Отправить". Происходит переход в "Электронный кабинет для граждан".
9. После появления второй квитанции (в течение получаса) приходит ответ.
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