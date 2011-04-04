Додано: Суб 20 лип, 2019 20:50

Искатель написав: Покажите, какую форму заказывать, за какой период и т.п. Покажите, какую форму заказывать, за какой период и т.п.

Заходите в свой кабинет налогоплательщика.В меню слева выбираете 3 значок сверху для открытия раздела "ЕК для громадян", тем самым Вы подаёте запрос на формирование "Вiдомостi з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв вiдповiдь на запит у електронному виглядi[F1401802]" за весь 2018 год. Через пару минут эти сведения будут доступны в 7 значке сверху — раздел "Вхідні/вихідні документи".Если надо сформировать ведомость за конкретный период (доступные за 3 крайние года + текущий, через 50 дней после закрытия квартала), то придется вручную формирования запрос, подписывать его и отправлять:— 6 значке сверху, раздел "Введення звітності" выбираем год и месяц (месяц можно любой, главное не квартал), потом кнопка "Створити"— в новом окне находим и выбираем форму F1301802— в новом окне снова "Створити"— далее появится сама форма, проверяем и при необходимости корректируем даты периода — сохраняем— затем выбираем созданную форму, подписываем и отправляем— ждём через пару минут ответа.