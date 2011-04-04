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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 521522523524
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:45

  mephala написав:напомните где можно посмотреть какие банки отчитываются в налоговую про начисленный кэшбэк

У меня отчитываются: Альфа, Приват, Идея, Форвард, Универсал. Раньше были еще Дельта, Миха, Фидо, ПИБ.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:38

За останні півроку понад мільйона українських компаній та фізичних осіб потрапило до реєстру боржників.

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значить NPL має із часом піти донизу
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 14:08

  vollena71 написав:
  Искатель написав:
У меня ничего не показало. Может, не там смотрел? Сделал все точно, как Импринтер учил.
Ноли... Точнее, пусто.

вы хотели за год посмотреть?

Я хотел хоть что-то увидеть. Хоть за какой-то месяц... пустота, никакого кешбэка нигде.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 14:09

  Bosstone написав:
  mephala написав:напомните где можно посмотреть какие банки отчитываются в налоговую про начисленный кэшбэк

У меня отчитываются: Альфа, Приват, Идея, Форвард, Универсал. Раньше были еще Дельта, Миха, Фидо, ПИБ.

Друже, помогите! Покажите, какую форму заказывать, за какой период и т.п.
Лазил по личному кабинету, лазил - так ничего и не налазил (((
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 14:32

  Искатель написав:
  vollena71 написав:
  Искатель написав:
У меня ничего не показало. Может, не там смотрел? Сделал все точно, как Импринтер учил.
Ноли... Точнее, пусто.

вы хотели за год посмотреть?

Я хотел хоть что-то увидеть. Хоть за какой-то месяц... пустота, никакого кешбэка нигде.

так а другие доходы видите? по последней ссылке номер запроса указан, предлагаемую форму заполняете, подписываете, ответ в тот же день или на следующий
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 20:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  Искатель написав:Покажите, какую форму заказывать, за какой период и т.п.
Заходите в свой кабинет налогоплательщика.

В меню слева выбираете 3 значок сверху для открытия раздела "ЕК для громадян" https://cabinet.sfs.gov.ua/individual, тем самым Вы подаёте запрос на формирование "Вiдомостi з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв вiдповiдь на запит у електронному виглядi[F1401802]" за весь 2018 год. Через пару минут эти сведения будут доступны в 7 значке сверху — раздел "Вхідні/вихідні документи".

Если надо сформировать ведомость за конкретный период (доступные за 3 крайние года + текущий, через 50 дней после закрытия квартала), то придется вручную формирования запрос, подписывать его и отправлять:
— 6 значке сверху, раздел "Введення звітності" выбираем год и месяц (месяц можно любой, главное не квартал), потом кнопка "Створити"
— в новом окне находим и выбираем форму F1301802
— в новом окне снова "Створити"
— далее появится сама форма, проверяем и при необходимости корректируем даты периода — сохраняем
— затем выбираем созданную форму, подписываем и отправляем
— ждём через пару минут ответа.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 21:07

  Искатель написав:
  Bosstone написав:
  mephala написав:напомните где можно посмотреть какие банки отчитываются в налоговую про начисленный кэшбэк

У меня отчитываются: Альфа, Приват, Идея, Форвард, Универсал. Раньше были еще Дельта, Миха, Фидо, ПИБ.

Друже, помогите! Покажите, какую форму заказывать, за какой период и т.п.
Лазил по личному кабинету, лазил - так ничего и не налазил (((

1. Зайти в личный кабинет по ссылке https://cabinet.sfs.gov.ua/.
2. Перейти в "Электронный кабинет для граждан" по ссылке https://cabinet.sfs.gov.ua/individual.
3. Нажать кнопку "Запит про суми виплачених доходів ".
4. Нажать кнопку "Создать".
5. Указать период запроса и контакты налогоплательщика.
6. Сохранить запрос. Происходит переход в "Электронный кабинет для граждан".
7. Выбрать запрос и нажать кнопку "Подписать". Подписать запрос файловым ключем (легче всего его бесплатно получить в приват24).
8. Выбрать запрос и нажать кнопку "Отправить". Происходит переход в "Электронный кабинет для граждан".
9. После появления второй квитанции (в течение получаса) приходит ответ.
Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 07:50

Спасибо всем, кто так подробно описывал... Ну вот НИФИГА НЕ ВЫДАЕТ, СОВСЕМ!
Может, это связано с тем, что я с мая 2015 не работаю официально, но информация по многочисленным видам начисленного кэшбэка должна же быть!

Все везде пусто. Все перепробовал. Совсем пусто.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 08:04

Re: Байки про банки і не тільки....

Искатель, кешбеки от каких банков желаете увидеть? За какой период заказывали сведения?
MASolomko
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