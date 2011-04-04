Приват, Аваль, Прокредит
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 27 лип, 2019 03:56
Додано: Суб 27 лип, 2019 08:41
Есть ли какие-то общие рекомендации - как и когда просить увеличение кредлима ?
- В начале/конце месяца/РП ?
- Когда карта в нуле или когда весь кредлим выжран ?
- Просить немного или максимум ?
Можно ли как-то застраховаться от того, что кредлим не только не увеличат, но и срежут ?
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