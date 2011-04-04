RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 523524525526
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 03:56

  inspired1111 написав:Коллеги, подскажите, с какого банка дешевле сделать свифт перевод на небольшую сумму 100-120уе

Приват, Аваль, Прокредит
Bosstone
 
Повідомлень: 1170
З нами з: 21.04.10
Подякував: 578 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 08:41

Есть ли какие-то общие рекомендации - как и когда просить увеличение кредлима ?
- В начале/конце месяца/РП ?
- Когда карта в нуле или когда весь кредлим выжран ?
- Просить немного или максимум ?

Можно ли как-то застраховаться от того, что кредлим не только не увеличат, но и срежут ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2128
З нами з: 27.12.17
Подякував: 54 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 09:32

Re: Байки про банки і не тільки....

Подскажите какую карту, в каком банке открыть для платежей в турции на время отдыха
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1678
З нами з: 12.02.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 13:08

«Якщо озиратися на Баришівську судову систему, то треба не в Нацбанку працювати, а квіти продавати». Інтерв'ю першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової

https://thepage.com.ua/ua/banks/yaksho- ... rozhkovoyi
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5604
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 523524525526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 210367
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 78063
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 19833
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (592)
27.07.2019 15:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.