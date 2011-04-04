Приват, Аваль, Прокредит
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 27 лип, 2019 03:56
Додано: Суб 27 лип, 2019 08:41
Есть ли какие-то общие рекомендации - как и когда просить увеличение кредлима ?
- В начале/конце месяца/РП ?
- Когда карта в нуле или когда весь кредлим выжран ?
- Просить немного или максимум ?
Можно ли как-то застраховаться от того, что кредлим не только не увеличат, но и срежут ?
Додано: Суб 27 лип, 2019 09:32
Re: Байки про банки і не тільки....
Подскажите какую карту, в каком банке открыть для платежей в турции на время отдыха
.......
Додано: Суб 27 лип, 2019 13:08
«Якщо озиратися на Баришівську судову систему, то треба не в Нацбанку працювати, а квіти продавати». Інтерв'ю першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової
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Додано: Нед 28 лип, 2019 17:57
Мало информации - платить хотите гривневой или валютной картой?
если гривневой, то кредитными или своими деньгами?
хотите ли получать кешбек или не важно?
нужна карта именная или без разницы?
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Додано: Нед 28 лип, 2019 18:55
Альфа. Кредитка Максимум (обычный, с РКО 60грн/мес в сл. задолженности на РД).
Без комисс за конверт, программа кешбек Кеш'Ю. После поездки мона погасить долги на РД или таки заплатить 60грн и пользоваться дальше
Зе-кредитка от Шапито без комис за конверт и КБ по категориям.
Кредитки от Мони и бегемота без комис за конверт и без реального КБ.
Любая дебетка Мастер от ПУМБы без комисс за конверт и без КБ.
... делайте хоть что-нибудь!
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