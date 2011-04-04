Приват, Аваль, Прокредит
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 27 лип, 2019 03:56
Додано: Суб 27 лип, 2019 08:41
Есть ли какие-то общие рекомендации - как и когда просить увеличение кредлима ?
- В начале/конце месяца/РП ?
- Когда карта в нуле или когда весь кредлим выжран ?
- Просить немного или максимум ?
Можно ли как-то застраховаться от того, что кредлим не только не увеличат, но и срежут ?
Додано: Суб 27 лип, 2019 09:32
Re: Байки про банки і не тільки....
Подскажите какую карту, в каком банке открыть для платежей в турции на время отдыха
.......
Додано: Суб 27 лип, 2019 13:08
«Якщо озиратися на Баришівську судову систему, то треба не в Нацбанку працювати, а квіти продавати». Інтерв'ю першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової
+50грн !
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Додано: Нед 28 лип, 2019 17:57
Мало информации - платить хотите гривневой или валютной картой?
если гривневой, то кредитными или своими деньгами?
хотите ли получать кешбек или не важно?
нужна карта именная или без разницы?
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Додано: Нед 28 лип, 2019 18:55
Альфа. Кредитка Максимум (обычный, с РКО 60грн/мес в сл. задолженности на РД).
Без комисс за конверт, программа кешбек Кеш'Ю. После поездки мона погасить долги на РД или таки заплатить 60грн и пользоваться дальше
Зе-кредитка от Шапито без комис за конверт и КБ по категориям.
Кредитки от Мони и бегемота без комис за конверт и без реального КБ.
Любая дебетка Мастер от ПУМБы без комисс за конверт и без КБ.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 28 лип, 2019 19:06
Re: Байки про банки і не тільки....
Главная цель - выбрать карту с наиболее выгодными условиями для расчетов (без драконовских конвертаций и диких курсов конвертации на местную валюту и проч неявные комисии). Так как будет использоваться недолго, желательно оформление бесплатное и без абонплат, мгновненная/неименная. Может быть как валютная, гривневая, дебетная, кредитная, с кешбеком или без.
.......
Додано: Нед 28 лип, 2019 19:14
Re: Байки про банки і не тільки....
Огромное спасибо за развернутый ответ. А что это за зекредитка от шапито?
Если выбирать абстрактно между долларовой картой или гривневой, какая более выгодна? Если гривневая без комиса за конвертации, идет прямой обмен гривны на турецкую лиру или нет? По какому курсу?
.......
Додано: Нед 28 лип, 2019 19:26
лира-доллар по курсу МПС, доллар-грн по карткурсу банка на его сайте
Все остальное нуна уточнять на соответств ветках
Шапито - А-Банк
Лучшие карты для оплаты заграницей
... делайте хоть что-нибудь!
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