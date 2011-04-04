Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Boundless написав:Подскажите какую карту, в каком банке открыть для платежей в турции на время отдыха
Альфа. Кредитка Максимум (обычный, с РКО 60грн/мес в сл. задолженности на РД). Без комисс за конверт, программа кешбек Кеш'Ю. После поездки мона погасить долги на РД или таки заплатить 60грн и пользоваться дальше Зе-кредитка от Шапито без комис за конверт и КБ по категориям. Кредитки от Мони и бегемота без комис за конверт и без реального КБ. Любая дебетка Мастер от ПУМБы без комисс за конверт и без КБ.
Stringer написав:Мало информации - платить хотите гривневой или валютной картой? если гривневой, то кредитными или своими деньгами? хотите ли получать кешбек или не важно? нужна карта именная или без разницы?
Главная цель - выбрать карту с наиболее выгодными условиями для расчетов (без драконовских конвертаций и диких курсов конвертации на местную валюту и проч неявные комисии). Так как будет использоваться недолго, желательно оформление бесплатное и без абонплат, мгновненная/неименная. Может быть как валютная, гривневая, дебетная, кредитная, с кешбеком или без.
clientage написав:Альфа. Кредитка Максимум (обычный, с РКО 60грн/мес в сл. задолженности на РД). Без комисс за конверт, программа кешбек Кеш'Ю. После поездки мона погасить долги на РД или таки заплатить 60грн и пользоваться дальше Зе-кредитка от Шапито без комис за конверт и КБ по категориям. Кредитки от Мони и бегемота без комис за конверт и без реального КБ. Любая дебетка Мастер от ПУМБы без комисс за конверт и без КБ.
Огромное спасибо за развернутый ответ. А что это за зекредитка от шапито? Если выбирать абстрактно между долларовой картой или гривневой, какая более выгодна? Если гривневая без комиса за конвертации, идет прямой обмен гривны на турецкую лиру или нет? По какому курсу?
clientage написав:Альфа. Кредитка Максимум (обычный, с РКО 60грн/мес в сл. задолженности на РД). Без комисс за конверт, программа кешбек Кеш'Ю. После поездки мона погасить долги на РД или таки заплатить 60грн и пользоваться дальше Зе-кредитка от Шапито без комис за конверт и КБ по категориям. Кредитки от Мони и бегемота без комис за конверт и без реального КБ. Любая дебетка Мастер от ПУМБы без комисс за конверт и без КБ.
Огромное спасибо за развернутый ответ. А что это за зекредитка от шапито? Если выбирать абстрактно между долларовой картой или гривневой, какая более выгодна? Если гривневая без комиса за конвертации, идет прямой обмен гривны на турецкую лиру или нет? По какому курсу?
Stringer написав:Мало информации - платить хотите гривневой или валютной картой? если гривневой, то кредитными или своими деньгами? хотите ли получать кешбек или не важно? нужна карта именная или без разницы?
Главная цель - выбрать карту с наиболее выгодными условиями для расчетов (без драконовских конвертаций и диких курсов конвертации на местную валюту и проч неявные комисии). Так как будет использоваться недолго, желательно оформление бесплатное и без абонплат, мгновненная/неименная. Может быть как валютная, гривневая, дебетная, кредитная, с кешбеком или без.