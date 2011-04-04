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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 29 лип, 2019 05:07
clientage написав:
Зе-кредитка от Шапито без комис за конверт и КБ по категориям.
За границей Шапито КБ по Зе-кредитке не начисляется.
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