За границей Шапито КБ по Зе-кредитке не начисляется.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 29 лип, 2019 05:07
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 29 лип, 2019 10:53
А коммуналку тоже будем платить по стандартам IBAN?
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 29 лип, 2019 11:33
а как иначе?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Пон 29 лип, 2019 11:59
Re: Байки про банки і не тільки....
Хм, кишмиші тоді теж зменшать?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін H6EIAVL minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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