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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 524525526527
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 05:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:Зе-кредитка от Шапито без комис за конверт и КБ по категориям.
За границей Шапито КБ по Зе-кредитке не начисляется.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:53

  Хутін Пуй написав:IBAN
С 1 ноября нужно будет использовать только новые реквизиты
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... un-355768/

А коммуналку тоже будем платить по стандартам IBAN?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:33

  lubopytnaya написав:
  Хутін Пуй написав:IBAN
С 1 ноября нужно будет использовать только новые реквизиты
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... un-355768/

А коммуналку тоже будем платить по стандартам IBAN?

а как иначе?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:59

Re: Байки про банки і не тільки....

http://kr24.com.ua/news/v-ukraine-umens ... toit-znat-
Хм, кишмиші тоді теж зменшать?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін H6EIAVL minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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