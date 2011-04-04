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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 524525526527
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 05:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:Зе-кредитка от Шапито без комис за конверт и КБ по категориям.
За границей Шапито КБ по Зе-кредитке не начисляется.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:53

  Хутін Пуй написав:IBAN
С 1 ноября нужно будет использовать только новые реквизиты
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... un-355768/

А коммуналку тоже будем платить по стандартам IBAN?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:33

  lubopytnaya написав:
  Хутін Пуй написав:IBAN
С 1 ноября нужно будет использовать только новые реквизиты
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... un-355768/

А коммуналку тоже будем платить по стандартам IBAN?

а как иначе?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:59

Re: Байки про банки і не тільки....

http://kr24.com.ua/news/v-ukraine-umens ... toit-znat-
Хм, кишмиші тоді теж зменшать?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін H6EIAVL minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:07

  chipmunk написав:http://kr24.com.ua/news/v-ukraine-umenshat-bankovskuju-komissiju-chto-stoit-znat-
Хм, кишмиші тоді теж зменшать?

Киш-миш... Деякі хвостаті можуть і абонку ввести, особливо якщо перестане вистачати грошей на закриття відділень...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:13

  chipmunk написав:http://kr24.com.ua/news/v-ukraine-umenshat-bankovskuju-komissiju-chto-stoit-znat-
Хм, кишмиші тоді теж зменшать?

Никаких пруфов, источников.
Новости "из "пальца""
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:40

Дещо про банки!!!

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ym-356047/
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:27

ihorsic
Очень обидно, что среди вариантов решения проблемы нет привлечения капитала за счет дополнительной эмиссии акций. Отсутствие эффективных инструментов коллективной собственности создает много проблем :(
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:15

  Сибарит написав:ihorsic
Очень обидно, что среди вариантов решения проблемы нет привлечения капитала за счет дополнительной эмиссии акций. Отсутствие эффективных инструментов коллективной собственности создает много проблем :(

Кому эти шарашки нужны -- деньги в них вкладывать? -- еще и безо всяких гарантий, что на следующий год не примут новую "постанову" -- уже на пол лярда -- чтоб два раза не вставать.
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