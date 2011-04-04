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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 31 лип, 2019 09:21
Квесторе_поверніться написав:
...банкувати зможуть лише держава олігархи і прирівнені до них
По-моему все к этому идет
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ramaz
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:17
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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