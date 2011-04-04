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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 525526527528
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:21

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:...банкувати зможуть лише держава олігархи і прирівнені до них

По-моему все к этому идет
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:17

Re: Байки про банки і не тільки....

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -schedryy/
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін H6EIAVL minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:38

Цікава думка

Але в мене була низка дуже вдалих призначень, які також не подобаються суспільству.

– Наприклад?

– Гонтарєва. Тільки ледачий не кидав у мене каміння за Гонтарєву. Тільки за Гонтарєву пан Коломойський почав атакувати мене по своєму телебаченню.

– Атакувати він почав раніше.

– Але збільшив атаки. І я зараз стверджую, що все, що робила пані Гонтарєва, вона робила на користь України з високим професійним рівнем, з нульовою толерантністю до корупції. Ніколи ще в нас не було такого голови НБУ, який би відновив функціонування фінансово-банківської системи.

Так, це я запропонував. Вона пішла. Але добре слово сказати… Ви згадайте, що у нас на сьогоднішній день у фінансово-банківській системі були вичищені авгієві конюшні, значно зросли перерахування в державний бюджет відмінності між доходами і видатками НБУ. Плеяда міністрів фінансів, крім Данилюка.

– Чому ви так його виділяєте?

– Тому що він не витримав цієї позиції.

Але і Наталка Яресько – я пишаюся тим, що вона зробила. Країна була банкрутом. І ефективна взаємодія Яресько і Гонтарєвої врятувала країну.

Да, я для цього робив максимум можливого. Про це ніхто не говорить. І Маркарова зараз. Це з їх плеяди. Я вважаю, що ті виклики, які стояли перед державою, вони були значно складніші, ніж зараз.
...
Я пишаюся тим, що банківській сфері ми додали величезну кількість прозорості й порядку, системності. Людські гроші в банківській сфері захищені.
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/08/1/7222417/
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