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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 525526527528
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:21

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:...банкувати зможуть лише держава олігархи і прирівнені до них

По-моему все к этому идет
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:17

Re: Байки про банки і не тільки....

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -schedryy/
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін H6EIAVL minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:38

Цікава думка

Але в мене була низка дуже вдалих призначень, які також не подобаються суспільству.

– Наприклад?

– Гонтарєва. Тільки ледачий не кидав у мене каміння за Гонтарєву. Тільки за Гонтарєву пан Коломойський почав атакувати мене по своєму телебаченню.

– Атакувати він почав раніше.

– Але збільшив атаки. І я зараз стверджую, що все, що робила пані Гонтарєва, вона робила на користь України з високим професійним рівнем, з нульовою толерантністю до корупції. Ніколи ще в нас не було такого голови НБУ, який би відновив функціонування фінансово-банківської системи.

Так, це я запропонував. Вона пішла. Але добре слово сказати… Ви згадайте, що у нас на сьогоднішній день у фінансово-банківській системі були вичищені авгієві конюшні, значно зросли перерахування в державний бюджет відмінності між доходами і видатками НБУ. Плеяда міністрів фінансів, крім Данилюка.

– Чому ви так його виділяєте?

– Тому що він не витримав цієї позиції.

Але і Наталка Яресько – я пишаюся тим, що вона зробила. Країна була банкрутом. І ефективна взаємодія Яресько і Гонтарєвої врятувала країну.

Да, я для цього робив максимум можливого. Про це ніхто не говорить. І Маркарова зараз. Це з їх плеяди. Я вважаю, що ті виклики, які стояли перед державою, вони були значно складніші, ніж зараз.
...
Я пишаюся тим, що банківській сфері ми додали величезну кількість прозорості й порядку, системності. Людські гроші в банківській сфері захищені.
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/08/1/7222417/
V2
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:38

V2 он так ничего и не понял, хотя был не самым худшим президентом...
расчистили они банковскую систему... напалмом и ковровыми бомбежками
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:15

  Stringer написав:V2 он так ничего и не понял, хотя был не самым худшим президентом...
расчистили они банковскую систему... напалмом и ковровыми бомбежками

Істина посередині. Були і вдалі рішення і невдачі. Ми не в темі що там в банчиках творилось до їх ТА. Але те що Фонд малює... виглядає що майже всі банки схемили.
Та й зараз схемлять.
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Квесторе_поверніться
 
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Чем оплачивать авиабилеты на сайтах авиакомпаний ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 05:38

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:V2 он так ничего и не понял, хотя был не самым худшим президентом...
расчистили они банковскую систему... напалмом и ковровыми бомбежками

Істина посередині. Були і вдалі рішення і невдачі. Ми не в темі що там в банчиках творилось до їх ТА. Але те що Фонд малює... виглядає що майже всі банки схемили.
Та й зараз схемлять.

Нет там никакой середины
"Зловживань у банківській сфері при Гонтаревій-Рожковій було достатньо - скандальні рішення щодо рефінансування Нацбанком комерційних банків, прослушки підозрілих розмов Рожкової з керівниками банків з російським капіталом і бізнес-партнера Порошенка Костянтина Ворушиліна, який займався боргами/активами ліквідованих банків на посаді Фонду гарантування вкладів фізосіб...
Ризикну нагадати, що саме Гонтарєва була головою НБУ, коли курс долара в 2014 році стрибнув до 37 гривень. У кількох інтерв’ю екс-прем‘єр Яценюк згадує про зустріч у ті дні з Гонтарєвою в кабінеті Ложкіна (голови АП Порошенка). Курс гривні був явно спекулятивно завищений, тому Яценюк в ультимативній формі запропонував Гонтарєвій втрутитися в процес і скористатися досвідом 2004 року, коли НБУ ухваленням однієї постанови стабілізував валютний ринок в Україні. Після цієї зустрічі курс гривні повернувся до 29 гривень за долар. Впродовж всього інтерв’ю Порошенко намагається приписати усі здобутки і досягнення собі й своїм довіреним особам, замовчуючи очевидні заслуги двох прем’єрів, урядів, парламентської коаліції, західних радників, українських активістів та волонтерів."
https://censor.net.ua/blogs/3141063/sim ... poroshenka
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