Додано: Чет 01 сер, 2019 09:38

Але в мене була низка дуже вдалих призначень, які також не подобаються суспільству.– Наприклад?– Гонтарєва. Тільки ледачий не кидав у мене каміння за Гонтарєву. Тільки за Гонтарєву пан Коломойський почав атакувати мене по своєму телебаченню.– Атакувати він почав раніше.– Але збільшив атаки. І я зараз стверджую, що все, що робила пані Гонтарєва, вона робила на користь України з високим професійним рівнем, з нульовою толерантністю до корупції. Ніколи ще в нас не було такого голови НБУ, який би відновив функціонування фінансово-банківської системи.Так, це я запропонував. Вона пішла. Але добре слово сказати… Ви згадайте, що у нас на сьогоднішній день у фінансово-банківській системі були вичищені авгієві конюшні, значно зросли перерахування в державний бюджет відмінності між доходами і видатками НБУ. Плеяда міністрів фінансів, крім Данилюка.– Чому ви так його виділяєте?– Тому що він не витримав цієї позиції.Але і Наталка Яресько – я пишаюся тим, що вона зробила. Країна була банкрутом. І ефективна взаємодія Яресько і Гонтарєвої врятувала країну.Да, я для цього робив максимум можливого. Про це ніхто не говорить. І Маркарова зараз. Це з їх плеяди. Я вважаю, що ті виклики, які стояли перед державою, вони були значно складніші, ніж зараз....Я пишаюся тим, що банківській сфері ми додали величезну кількість прозорості й порядку, системності. Людські гроші в банківській сфері захищені.