По-моему все к этому идет
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 31 лип, 2019 09:21
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:17
Re: Байки про банки і не тільки....
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 01 сер, 2019 09:38
Цікава думка
Але в мене була низка дуже вдалих призначень, які також не подобаються суспільству.
– Наприклад?
– Гонтарєва. Тільки ледачий не кидав у мене каміння за Гонтарєву. Тільки за Гонтарєву пан Коломойський почав атакувати мене по своєму телебаченню.
– Атакувати він почав раніше.
– Але збільшив атаки. І я зараз стверджую, що все, що робила пані Гонтарєва, вона робила на користь України з високим професійним рівнем, з нульовою толерантністю до корупції. Ніколи ще в нас не було такого голови НБУ, який би відновив функціонування фінансово-банківської системи.
Так, це я запропонував. Вона пішла. Але добре слово сказати… Ви згадайте, що у нас на сьогоднішній день у фінансово-банківській системі були вичищені авгієві конюшні, значно зросли перерахування в державний бюджет відмінності між доходами і видатками НБУ. Плеяда міністрів фінансів, крім Данилюка.
– Чому ви так його виділяєте?
– Тому що він не витримав цієї позиції.
Але і Наталка Яресько – я пишаюся тим, що вона зробила. Країна була банкрутом. І ефективна взаємодія Яресько і Гонтарєвої врятувала країну.
Да, я для цього робив максимум можливого. Про це ніхто не говорить. І Маркарова зараз. Це з їх плеяди. Я вважаю, що ті виклики, які стояли перед державою, вони були значно складніші, ніж зараз.
...
Я пишаюся тим, що банківській сфері ми додали величезну кількість прозорості й порядку, системності. Людські гроші в банківській сфері захищені.
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:38
V2 он так ничего и не понял, хотя был не самым худшим президентом...
расчистили они банковскую систему... напалмом и ковровыми бомбежками
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Додано: Чет 01 сер, 2019 21:15
Істина посередині. Були і вдалі рішення і невдачі. Ми не в темі що там в банчиках творилось до їх ТА. Але те що Фонд малює... виглядає що майже всі банки схемили.
Та й зараз схемлять.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:13
Додано: Суб 03 сер, 2019 05:38
Нет там никакой середины
"Зловживань у банківській сфері при Гонтаревій-Рожковій було достатньо - скандальні рішення щодо рефінансування Нацбанком комерційних банків, прослушки підозрілих розмов Рожкової з керівниками банків з російським капіталом і бізнес-партнера Порошенка Костянтина Ворушиліна, який займався боргами/активами ліквідованих банків на посаді Фонду гарантування вкладів фізосіб...
Ризикну нагадати, що саме Гонтарєва була головою НБУ, коли курс долара в 2014 році стрибнув до 37 гривень. У кількох інтерв’ю екс-прем‘єр Яценюк згадує про зустріч у ті дні з Гонтарєвою в кабінеті Ложкіна (голови АП Порошенка). Курс гривні був явно спекулятивно завищений, тому Яценюк в ультимативній формі запропонував Гонтарєвій втрутитися в процес і скористатися досвідом 2004 року, коли НБУ ухваленням однієї постанови стабілізував валютний ринок в Україні. Після цієї зустрічі курс гривні повернувся до 29 гривень за долар. Впродовж всього інтерв’ю Порошенко намагається приписати усі здобутки і досягнення собі й своїм довіреним особам, замовчуючи очевидні заслуги двох прем’єрів, урядів, парламентської коаліції, західних радників, українських активістів та волонтерів."
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Додано: Суб 03 сер, 2019 16:13
Re: Байки про банки і не тільки....
Подскажите депозит в гривне на 6-12 мес с возможностью пополнения
.......
Додано: Суб 03 сер, 2019 16:14
Re: Байки про банки і не тільки....
Интересуют максимальные ставки
.......
Додано: Суб 03 сер, 2019 16:18
Boundless
Моно - поповнення в розмірі вкладу.
А-банк - поповнення без обежень, але були випадки, коли поповнення забороняли.
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