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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 03 сер, 2019 17:56
V2 написав:
Моно - поповнення в розмірі вкладу.
А-банк - поповнення без обежень, але були випадки, коли поповнення забороняли.
А Приват имеет право на жизнь с его СТАНДАРТОМ от 250к с добавочкой 1% ???
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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