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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 526527528529
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 17:56

Re: Байки про банки і не тільки....

  V2 написав:Моно - поповнення в розмірі вкладу.
А-банк - поповнення без обежень, але були випадки, коли поповнення забороняли.


А Приват имеет право на жизнь с его СТАНДАРТОМ от 250к с добавочкой 1% ???
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 20:49

Boundless
мега. но банк не раз был уличен в запрете пополнения вкладов где его не устраивала процентная ставка.
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  Boundless написав:Интересуют максимальные ставки

Форвард, Альянс

http://far.pp.ua/banks/deposits.html

але цифри треба перевіряти
:D
+50грн !
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greenozon
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